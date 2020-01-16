Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı - Son Dakika

Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı

6 saat önce

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Silifke'de yapıldı.

Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı, System.String[]

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Silifke'de yapıldı.


Her ay bir ilçede gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul Toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda, 2019-2020 eğitim öğretim 1. yarı yılında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, ikinci dönem yapılacak çalışmalar, akademik başarının artırılması ve buna yönelik yapılacak çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, yürütülen projeler gibi birçok konu görüşüldü.


Toplantı, dilek ve temennilerle sonlandırıldı. - MERSİN

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı
Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
22:20 'Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika
22:20 Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:18 Karaman'da iki katlı ev yandı - Son Dakika
22:17 Avusturya 2020 Turizm Fuarı Viyana'da başladı - Son Dakika
22:14 Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]