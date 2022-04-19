Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı

19.04.2022 15:40

Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19 ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını başlattı.

Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19 ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen hazırlıklara Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikle başlandı.

Etkinlikte, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan il müdürlüğü çalışanlarının çocuklarını ağırladı.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çalışkan, öğrencilerle makam odasını bayraklar ve balonlarla süsledi.

Hizmet binasındaki çalışanlar da çocukların yardımıyla her bir oda ve alanı 23 Nisan süsleri ve bayraklarla renklendirdi.

Antalya'nın 19 ilçesinde bulunan milli eğitim müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından da gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler için oyun ve etkinlik alanları hazırlandı.

Süslemelerin ardından bahçede oluşturulan etkinlik alanına davet edilen öğrenciler şarkılar ve oyunlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise, kent genelinde 23 Nisan heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Çalışkan, öğrencilerin 23 Nisan heyecanlarına eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Hayattaki en önemli varlıklarımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Bu nedenle 23 Nisan haftası dolayısıyla hem beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın çocuklarıyla vakit geçirmesini sağlamak, hem de etkinlikleri başlatmak adına bir program düzenledik. Milli Eğitim Müdürlüğü ana binası ve 19 ilçe müdürlüğümüzde çocuklarımızla bir araya geldik. Kurumumuzda çocuk cıvıltıları dolaşsın, bürokratik işlere çocuk sesleri yön versin ve müdürlüğümüzün aldığı kararlara çocuklar eşlik etsin istedik. Mesaimizi onlarla tamamladık."

Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı
Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı
Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı
Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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