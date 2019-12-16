Milli eğitim müdürlüğü görevine çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli eğitim müdürlüğü görevine çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika

Milli eğitim müdürlüğü görevine çiçeklerle uğurlandı

6 saat önce

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İdris Makineci, görev yaptığı YBO'dan çiçeklerle uğurlandı.

Milli eğitim müdürlüğü görevine çiçeklerle uğurlandı, System.String[]

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İdris Makineci, görev yaptığı YBO'dan çiçeklerle uğurlandı.


2016 tarihinden itibaren Mahmut Tökel'in yürüttüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü İdris Makineci atandı. Atamanın ardından İdris Makineci görev yaptığı Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO'dan ayrılmadan önce YBO ve YBO'luların her zaman yanlarında olacağını ifade ederek, öğretmen, öğrenci ve personellerden helallik istedi. Makineci, daha sonra yeni görev yeri olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çiçeklerle uğurlandı.


'İdris Makineci Kimdir'


1967 Yılında Çorum Kargı Maksutlu Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokulu ve Liseyi Osmancık'ta okudu. 1992 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Aralık ayında Iğdır Karakoyunlu Zülfikar Ortaokulunda DKAB öğretmeni olarak göreve başladı. Çeşitli Okul/Kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Makineci, 2011-2019 yılları arasında Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürlüğünü yürüttü. Aynı kurumda görev süreleri dolan yöneticilerin değişimi kapsamında 2019 Temmuz ayında Orgeneral Ahmet Çörekçİ YBO' müdürlüğüne geçti. İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilen Makineci evli ve 4 çocuk babasıdır. - ÇORUM

Ahmet Çörekçi, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
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