Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Rektörlük Binasında gerçekleştirilen protokol töreninde imzaları İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse attı.

Protokolle iki kurum arasında eğitim altyapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve öğretim programının zenginleştirilmesi gibi konularda iş birliği yapılması amaçlanıyor.