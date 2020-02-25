Milli Eğitim Müdürlüğü ile KUDAKA arasından işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitime Robotik Kullanımı ve Adaptasyonu" projesinde işbirliği protokolü imzalandı.



2023 Eğitim Vizyonu Disiplinler Arası Eğitime Robotik Kullanımı ve Adaptasyonu projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile KUDAKA arasında işbirliği protokolü imzalandı. 1 milyon 444 bin 444 TL olan proje bütçesinin 1 Milyon 300 bin lirası KUDAKA tarafından karşılanacak olan projede 6 proje atölyesi yapılacak. Projede, Erzincan'da ortaokul, mesleki ve teknik ortaöğretimde disiplinler arası eğitim platformunu yükselterek dünya düzeyinde eğitim verilen robotik eğitim laboratuvarları oluşturmak ve ekip çalışması yapabilen elemanların yetiştirilmesi amaçlandı.



"Geçen yıl 300'ün üzerinde öğrenci bu eğitimleri aldı"



Erzincan'da kodlama ve yazılımla ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "KUDAKA ile birlikte 2023 eğitim vizyonu disiplinler arası eğitimler robotik kullanım ile adaptasyon isimli proje KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen'in Erzincan ilinde gerçek manada yapacağımız çalışmaların atacağımız bir imza töreninde bir aradayız. Son iki yıldır Erzincan'da da kodlama ve yazılımla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle bilgisayarsız kodlama anaokullarından itibaren sistem çalışması ortaokullarda bilgisayar ve kodlama ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Geçen yıl 300'ün üzerinde öğrenci bu eğitimleri aldı. Bu yıl ortaokullarda dört tane olmak üzere iki tanede mesleki eğitim merkezinde açacağımız bu atölyeler sayesinde gelişmiş ülkelere baktığımız zaman okul öncesinden yükseköğretime kadar her safhada kodlama ve yazılım var. Bizlerde çocuklarımızın bundan haberdar olması adına yapılacak olan bu çalışma ilimizdeki bu yöndeki eğitime ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



İki ya da üç projenin daha müjdesini vereceklerini belirten KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise projenin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından işbirliği protokolü imzalandı.



Erzincan Lisesi konferans salonunda düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzincan Lisesi Müdürü İbrahim Salar ve davetliler katıldı. - ERZİNCAN