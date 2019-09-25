Son Dakika Haberleri: Milli eğitim müdürlüğü'nden o görüntüler için açıklama
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Milli eğitim müdürlüğü'nden o görüntüler için açıklama

1 saat önce

İZMİR'de bir okul müdür yardımcısının, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Milli eğitim müdürlüğü'nden o görüntüler için açıklama, System.String[]

İZMİR'de bir okul müdür yardımcısının, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Görüntülerin geçen yıla ait olduğunun belirtildiği açıklamada, konuya ilişki açılan davanın ise sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada okul müdür yardımcısı hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını hatırlatarak, "Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştır. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

- İzmir

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait
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