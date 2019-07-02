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Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı

7 dakika önce

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, içerisinde öğrencilerin kaldığı ve resmiyette gözükmeyen binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı, System.String[]
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, içerisinde öğrencilerin kaldığı ve resmiyette gözükmeyen binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bilindiği gibi, sabah saatlerinde Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak sınavlara hazırlanan lise ve ortaokul öğrencilerinin toplu olarak kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmıştı. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri tarafından kurtarılan öğrencilerin arındığı binanın resmiyetinin olmadığı iddia edilmişti.

Yangınla ilgili adli ve idari işlem başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu sabah saatlerinde Girne Mahallesinde bulunan ve içerisinde öğrencilerin kaldığı ifade edilen bir binanın çatı katında yangın çıktığı basında yer almıştır. Söz konusu binada İl Milli Müdürlüğümüze bağlı özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren bir yurt bulunmamakla birlikte, tarafımızca konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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