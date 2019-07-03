Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı
Son Dakika Yerel Haber

Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı

45 dakika önce

Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattıAYDIN - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, içerisinde öğrencilerin kaldığı ve resmiyette gözükmeyen binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı
AYDIN - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, içerisinde öğrencilerin kaldığı ve resmiyette gözükmeyen binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bilindiği gibi, sabah saatlerinde Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak sınavlara hazırlanan lise ve ortaokul öğrencilerinin toplu olarak kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmıştı. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri tarafından kurtarılan öğrencilerin arındığı binanın resmiyetinin olmadığı iddia edilmişti.
Yangınla ilgili adli ve idari işlem başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu sabah saatlerinde Girne Mahallesinde bulunan ve içerisinde öğrencilerin kaldığı ifade edilen bir binanın çatı katında yangın çıktığı basında yer almıştır. Söz konusu binada İl Milli Müdürlüğümüze bağlı özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren bir yurt bulunmamakla birlikte, tarafımızca konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Müdürlüğü, Sabah, Aydın, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan nasıl geçindiğini anlattı: 23 odalı otelim var Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 04:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]