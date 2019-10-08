Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgilendirme toplantısı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bilgilendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Sezer, bütün alanlarda çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalarının hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Sporla ilgili yürütülen projelerin birçoğunun milli eğitimi ilgilendirdiğini ifade eden Sezer, "Kültürle ilgili yürüttüğümüz programların bir parçasında milli eğitim, bir parçasında diğer kurumlar var. Mesele her kurumun kendi işini yapması değil, bütün işleri bütüncül bakış açısıyla yerine getirmek. Baktığımız zaman herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiç yapmayanlar ve gelmeyenler de var. Hatta 'hiç ortaya çıkmayalım, gündem olmayalım' diye düşünen idarecilerimiz ve müdürlerimiz de var. Bizim ne bir öğrencimizi ne de bir okulumuzu kişilerin inisiyatifine bırakma lüksümüz yok. Ona göre önlem alacağız, alıyoruz da." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi de ilde öğretmen ve öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) aktif kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda EBA ortalama kullanım süresine göre Kırıkkale'nin Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Okul web sitelerinin etkin kullanımı sıralamasında da Türkiye 7'ncisi olduklarını anlatan Tüfekçi, şu bilgileri verdi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminden itibaren ilimizde eğitimin tüm kademelerinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere çeşitlilik kazandırma, ilimizin eğitim başarısını artırma, kendine güvenen, çözüm odaklı, geleceğe umutla bakan, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirme amacıyla bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu ışığında çalışmalar yapmak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler, yenilikçi eğitim uygulamaları, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri, okullar arası başarı farklarının azaltılması, okullarımızda ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yürütmeyi planlamaktayız."