Milli Eğitim Müdürlüğünden polise siperlik - Son Dakika

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim Sanat Merkezi ile Halk Eğitim müdürlüklerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen yüz koruyucu siperliklerden 480'i polislere verildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenlerince, emniyet mensupları için üretilen 480 siperlikli maske, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a teslim edildi.

Ziyarette konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Polis Haftası olması münasebetiyle aynen sağlık çalışanlarımız gibi sahada büyük fedakarlıklarla bizler için çalışan emniyet mensuplarımıza teslim edilmek üzere 480 tane yüz siperliğini maskeyi emniyet müdürümüze teslim ediyoruz." dedi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'da teşekkür ederek, "175. Yıl dönümümüzde bize güzel bir sürpriz yaptılar. 15 Nisan ayrıca şehitler haftası. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmaz. Şehitlik herkese nasip olmaz. Güvenlik güçlerimizin böyle günlerde salgınla mücadelede ön planda çalışıyor." ifadelerini kullandı.