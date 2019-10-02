Son Dakika Haberleri: Milli eğitim müdürlüğünden velilere "dolandırıcılık" uyarısı
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Milli eğitim müdürlüğünden velilere "dolandırıcılık" uyarısı

35 dakika önce

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerini dolandırıcılık olaylarına karşı bazı uyarılarda bulundu.

Milli eğitim müdürlüğünden velilere

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerini dolandırıcılık olaylarına karşı bazı uyarılarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı öğrenci velilerinin şüpheli bir numaradan aranarak "Öğrenci için rehberlik ve interaktif eğitimler" adı altında eğitim verileceğinin bildirildiği belirtildi.

Arayan kişilerin aynı numaradan farklı isimler kullanarak öğrenci velileriyle görüştüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Konunun müdürlüğümüze ulaşması ile acilen gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Müdürlüğümüz toplu SMS servisi üzerinden tüm velilerimizin cep telefonlarına 'Bu tür şahıslara itibar edilmemesini rica ederiz. Şüpheli telefon numarası: '05550043692' şeklinde kısa mesaj gönderilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak söz konusu şahıslarla ilgili Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürdü Pervin Töre de, aynı olayın başka illerde de yaşandığını dile getirerek, konuyu adli makamlara ilettiklerini kaydetti.

Bilgilerin Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğünden sızmış olmasının mümkün olmadığını aktaran Töre, "Böyle bir şey olamaz. Biz bugün okul müdürlerini uyardık. Öğretmenlere duyuru yaptık. Velilere, emniyetin yaptığı gibi, 'sahtekarlara ve dolandırıcılara itibar etmeyin' diye mesaj attık. Kaç öğrenci ve velinin bilgilerine ulaştılar, sayıyı bilemiyoruz. Numara üzerinden suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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