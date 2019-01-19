Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürlüğünün Çalışmaları Değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürlüğünün Çalışmaları Değerlendirildi

52 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim yatırımları değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün Çalışmaları Değerlendirildi, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim yatırımları değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumların ardından müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri görüş alışverişinde bulundu.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim alanındaki tüm eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yarım kalan okul binaları inşaatlarının tamamlanacağını ifade eden Bilgin, il genelinde okulların genel durumlarının iyi olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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