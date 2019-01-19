Milli Eğitim Müdürlüğünün Çalışmaları Değerlendirildi
52 dakika önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim yatırımları değerlendirildi.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim yatırımları değerlendirildi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yapılan sunumların ardından müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri görüş alışverişinde bulundu. Vali Bilgin
, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim alanındaki tüm eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçelerinde yarım kalan okul binaları inşaatlarının tamamlanacağını ifade eden Bilgin, il genelinde okulların genel durumlarının iyi olduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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