Milli Eğitim Müdürü Acar, Yusufeli'nde temaslarda bulundu - Son Dakika

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Yusufeli ilçesinde bazı okulları ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Dereiçi köyündeki yangında kısmen zarar gören Dereiçi İlkokulunda incelemelerde bulunan Acar, devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin durumlarına dair bilgi alarak yangında kitapları zarar gören öğrencilere kitap hediye etti.

Acar, daha sonra Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Okulunu gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, talep ve istekleri dinledi.

Acar, ilçedeki ziyaretleri sonrası AA muhabirine, okullarda salgın nedeniyle alınan tedbirleri yerinde görmek ve öğretmenlerin motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla bazı okullarda bir dizi temaslarda bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda Yusufeli Dereiçi köyündeki okulu da ziyaret ettiğini belirten Acar, "Yangından kısmen zarar gören okulda son durumu görüp çocuklarımıza moral motivasyon vermek için öğretmen ve çocuklarımızla bir araya geldim. Biz ilimizdeki okullarda eğitim gören her çocuğumuzun eşit koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Bu kapsamda köylerimizdeki okullarda, öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik." dedi.

Salgın nedeniyle okullarda alınan tedbirleri en üst seviyede tutuklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Artvin'de okullarımızda fiziki altyapı son derece iyi durumda. Bunun da getirdiği avantajla salgın sürecini okullarımızda başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayı ortalaması 18. Sayı düşük olunca salgın tedbirlerini de daha rahat uygulayabiliyoruz. Temizlik malzemelerini bol bol dağıttık. Öğrencilere kullandırabileceğimiz yedek maskelerimiz yeterli düzeyde. Temel eğitimdeki yatılı bölge okullarımızda, hem de orta öğretimdeki pansiyonlarımızda yurtlarda kalan öğrencilerimizde salgın koşullarına uygun ortamlarda eğitim öğretimini sürdürüyor. Temel ve orta öğretimde herhangi bir yurt sorunumuz da bulunmuyor."