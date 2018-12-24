Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Müfettişlerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Müfettişlerle Bir Araya Geldi

29 dakika önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Müfettişlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.

Arpacı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda müfettişlerle tanışma ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, sömestir öncesi değerlendirmede bulunuldu.

Arpacı,daha sonra Milli Eğitim Müdürülüğü toplantı salonunda düzenlenen 2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Planı toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:59 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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