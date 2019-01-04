Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın Okul Ziyaretleri

Edirne
Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Süleyman Demirel
Fen Lisesi ve Karaağaç
Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti.
Arpacı, okullarda incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı.
Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.
Okul kantinleri denetlendi.
Edirne'deki okul kantinlerine yönelik hijyen denetimlerinin sürdüğü bildirildi.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimler kapsamında "Kantin Denetim Ekibi"nin düzenli olarak denetim yaptığı belirtildi.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtilerek, "Eğitim kurumlarımızda öğrenci, kursiyer ve çalışanlara sağlıklı beslenme ortamları oluşturulması, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi ile doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, güvenli gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar ile dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
-Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,Güneren'e teşekkür etti.
Güneren de Edirne'de göreve başlayan Arpacı'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi.