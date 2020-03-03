Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya geldi

7 saat önce

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Munzur İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Munzur İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Gün, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı'nın önemini anlattı. Meslek liseli öğrencilere sadece meslek sahibi olmak için dersleri ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizen Aziz Gün, "Meslek liseli olmanın sunduğu ayrıcalıkların değerini bilelim. Sadece meslek edineceğim düşüncesine kapılarak derslerimizi ihmal etmeyelim, meslek lisesinin avantajlarını elde etmek için etkili ve düzeli ders çalışalım. Özellikle de kitap okumayı artıralım. Bakanlığımız tarafından yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) her kademedeki okullarda olduğu gibi mesleki teknik eğitim liselerimizde okuyan öğrencilere de hitap ediyor. Bu nedenle EBA'yı kullanalım" diye konuştu.


Munzur İlk ve Ortaokulu'nu ziyaretinde de öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, temel eğitimin öneminden bahsederek, "Burada öğrencilerimize vereceğimiz eğitim öğretim liselere geçişte öğrencilerimizin rehberi olacaktır. Lise yolunda onlara ışık tutacaktır. Bu nedenle temel eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - ERZİNCAN

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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