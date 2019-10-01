Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
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Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti

43 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulunu ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulunda bayrak törenine katılarak öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okudu. Öğretmen ve idarecilerle görüştü. Öğrencilere hitap etti.


Gün, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının hayırlara vesile olması; sağlık, mutluluk, başarı ve güzelliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.


Gün, geçen sene bu okuldan 6 öğrencinin Fen Lisesini kazandığını belirterek bu sayıyı daha da artırmak istediklerini; bunun için de daha gayretli olmalarını istedi. Bunun için de derslere ve kurslara aktif olarak katılmalarının başarıyı artıracağını söyledi.


Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ayrıca okul öğrencilerinden Süeda Erdoğan ve Ayşenur Akgün, Danışman Öğretmenleri Hüseyin Kaplan ile biyoloji dalında ve Ömer Faruk Varlık, Danışman Öğretmenleri Alev Eroğlu ile Tübitak projelerinde Erzurum bölge birincisi; yine Süeda Erdoğan ve Ayşenur Akgün Danışman Öğretmenleri Hüseyin Kaplan ile Türkiye dördüncüsü olmasından dolayı öğretmenleri ve öğrencileri kutladı. Bu sene de projelere daha fazla katılım beklediğini ifade etti. İdareci ve öğretmenlerle yaptığı görüşmede ise fedakarca çalışmalarından dolayı idareci ve öğretmenleri tebrik etti. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bu sene başarı çıtasını daha da yükseltmek istediklerini ifade ederek derslerde ve kurslarda azami gayret; özellikle kitap okuma faaliyetine önem verilmesini istedi. - ERZİNCAN

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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