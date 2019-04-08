Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Okulları Denetledi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa İlkokulu, General Cihat Akyol İlkokulu ve Erzincan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek denetimde bulundu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa İlkokulu, General Cihat Akyol İlkokulu ve Erzincan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek denetimde bulundu.



Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa İlkokulunu ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretimle ilgili bilgi alış verişinde bulundu. Sonrasında sınıfları ziyaret ederek işlenen derslere iştirak edip, öğrencilerle sohbet etti. General Cihat Akyol İlkokulunda ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Gün, onlarla sohbet edip ders ve oyunlarına iştirak etti. Melikşah İlkokulu tarafından "Haydi Sende Oyna" e-Twinning projesi kapsamında okullarında oynadıkları ve evlerinden getirdikleri fazla oyuncakları buradaki ana sınıfı öğrencilerine hediye ettiler.



Son olarak Erzincan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni yapılan 4 derslikli ek binada incelemelerde bulunarak okul müdüründen bilgi aldı. - ERZİNCAN

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