Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten "Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyük, mesajında, öğretmenlerin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekti.

"Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı hiç şüphesiz öğretmenlerdir." ifadesinde bulunan Büyük, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olmasında öğretmenlerin önemli rolü bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitime verdiği önemi gerçekleştirdiği inkılaplarla gösterdiği gibi 'Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır' sözüyle öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve zor olduğunu ifade etmektedir. Sabır, metanet, cesaret ve sağduyu öğretmenlik mesleğinin ana unsurlarıdır. Öğretmen, kendisine emanet edilen nesle, ilimin ışığıyla, maddi ve manevi değerleri kazandıran, sevgi ve şefkatle yol gösterendir, bulunduğu topluma aydınlatandır. Bu duygu ve düşüncelerle fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle yad eder, emekli öğretmenlerimize şükranlarımı sunar, görevleri başında bulunan öğretmenlerimize muvaffakiyetler dilerim."