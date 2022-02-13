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Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

13.02.2022 10:16
Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emre Çalışkan, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emre Çalışkan, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu ve Kocademir Ortaokulunu ziyaret eden Çalışkan, Muratpaşa İrfan İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen kan bağışı etkinliği ile kütüphane açılışına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi iş birliğinde yürütülen "Okulumuzda 'Kan'panya Var" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Çalışkan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmenin eğitim sürecinin devamlılığı için önem arz ettiğini belirtti.

Çalışkan, bu nedenle sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayarak, "Bu süreçte biz de mümkün olduğunca paydaşlarımızla iç içe olarak Antalya'mızı eğitim alanında en iyi iller arasına çıkarmak adına hep birlikte çalışacağız." dedi.

Özel öğrencilere yönelikte projelerinin olduğunu dile getiren Çalışkan, öğrencilerin eğitim hayatının sorunsuz devam etmesi ve eğitim dışında da sosyalleşmeleri için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet eden Çalışkan, öğrencilere kendi gelecekleri ve ülke geleceği için derslerine dikkatli ve özenli çalışmaları konusunda öğütlerde bulundu.

Etkinlik kapsamında yapılan müzik dinletileri sırasında özel bir çocuğun ağladığını gören Çalışkan, öğrenciyi sakinleştirdikten sonra özel öğrenci ile dans etti.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Emre Çalışkan, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürü Çalışkan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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