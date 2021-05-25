İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na Kovid-19 aşısını İl Sağlık Müdürü Benli yaptı - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na Kovid-19 aşısının ilk dozunu İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yaptıran Çandıroğlu, İl Sağlık Müdürü Benli'nin yönlendirmesi ile aşının ilk dozunu olduğunu, devletin sağladığı bu imkanlardan insanların istifade etmeleri gerektiğini belirtti.

Dünyada birçok ülkenin bu imkanlara sahip olamadığını aktaran Çandırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkemizin insanlarının sağlığına verdiği önemi ve ne kadar değerli olduklarını hissettirmesi açısından bence çok önemli bir olay. Bu açıdan tüm yetkililere teşekkür etmek lazım. İl Sağlık Müdürümüz de bu süreçte büyük bir özveriyle çalışmakta. Ben de hem bir vatandaş olarak hem de Milli Eğitim camiasının bir çalışanı olarak bu süreci en başından beri destekliyorum. 40 yaş üzeri tüm öğretmen arkadaşlarımızın aşı olabilecekleri duyurusu yapıldı. Onların da sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim hayatına ve öğrencilerine kavuşabilmeleri için aşılarını bir an önce olmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Benli de aşılamanın hızla yapılmasıyla salgın kısıtlamalarının sona ereceğine dikkati çekti.

Gerekli aşı tedariğinin sağlandığını belirten Benli, "Kurumlar arası işbirliğini ayrıca önemsiyoruz. Bugün Milli Eğitim Müdürümüzün aşısını burada yaptık. Benim yapacağımı söylemiştim. Bir an önce normal hayatımıza dönebilmek için aşı sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere destekleyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.