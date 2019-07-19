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Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye Başkanı Aktürk'ü ziyaret etti

1 saat önce

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, hem hayırlı olsun niyetiyle hem de bölgemizdeki çocukların eğitime erişimi ve katılımı ile ilgili Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye Başkanı Aktürk'ü ziyaret etti, System.String[]
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, hem hayırlı olsun niyetiyle hem de bölgemizdeki çocukların eğitime erişimi ve katılımı ile ilgili Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitime gösterdikleri hassasiyet ve önem vurgusuyla yeni döneminin açılışını yapan Mehmet Aktürk, özellikle çocukların eğitime erişim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması noktalarında çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in ziyaretiyle başlıca bu konular olmak üzere, bölgemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için ihtiyaçların tespiti noktasında da değerlendirmelerde bulunuldu. Nazik daveti için Murat Demir'e teşekkürlerini sunan Aktürk, çok değerli bir sohbet zamanı bulduklarını ifade etti. Başkan ve müdür toplantı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR
Mehmet Aktürk, Murat Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:23 Kaynak: İHA
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