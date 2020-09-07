Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların açılmasından önce ziyaretlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda alınan önlemler ve kullanılan malzemeleri inceleyerek sınıfları gezdi.
Ekinci, ziyaretin sonunda anaokulu öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısına katıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA
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