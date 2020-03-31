Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Milli Dayanışma Kampanyasına Destek - Son Dakika

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Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Milli Dayanışma Kampanyasına Destek
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci bir maaşını bağışlayarak destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci bir maaşını bağışlayarak destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir maaşımı bağışlayarak destek veriyorum. Allah devletimize, memleketimize selametlik versin" notunu paylaştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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