Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokuluna Ziyaret
1 saat önce
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları bölgesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Melikgazi
İlçesi Eskişehir
Bağları bölgesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin ziyareti renkli diyaloglara sahne oldu.
Ziyaretin sonunda okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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