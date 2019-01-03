Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokuluna Ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokuluna Ziyaret

1 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları bölgesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Ekinci'den Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokuluna Ziyaret, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları bölgesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin ziyareti renkli diyaloglara sahne oldu.

Ziyaretin sonunda okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

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