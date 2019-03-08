Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

40 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü'nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü'nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il Müdürlüğü'nde görev yapan kadın mesai arkadaşlarına karanfil dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Ekinci, Güncel
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