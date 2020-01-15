Milli Eğitim Müdürü Ekinci:

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere havacılık alanında mesleklerin tanıtılacağı konferans düzenlendi.



Havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Tüm Sivil Havacılar Derneği, Türkiye Havayolları Pilotları Derneği, Kabin Memurları Derneği ve Uçak Teknisyenleri Derneği tarafından öğrencilere havacılık alanında mesleklerin tanıtılacağı program düzenlendi. Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Otelcilik ) Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, hızın dünyayı küçülttüğünü ifade ederek; "Hız dünyayı küçültüyor. Ne kadar hıza ulaşabilirseniz dünya globalleşiyor, küçük bir mahalleye dönüyor. Gökyüzüne baktığımız zaman eskiden bulutları görürdük, güneşi görürdük, gece ayı, yıldızları görürdük. Şimdi uçakları görüyoruz. Binlerce uydu dünyamızın dört bir tarafında değişik amaçlarla dönüp duruyor. Türkiye'nin de gelişmesi için bu yarışa katılması gerekiyor. Türkiyemizin gelişmesi için çağdaş dünyada yerini alabilmesi için bu yarışta başarılı olması gerekiyor. Bugün arkadaşlarımız, dünyanın gökyüzünden nasıl göründüğünü anlatacak belki. O hayatın nasıl bir hayat olduğunu, nasıl bir çalışma temposunun olduğunu anlatacaklar. Biz de arzu ediyoruz ki sizler içerisinden de geleceğin pilotları yetişsin. Sizlerle bir yerden bir yere seyahat ederken karşılaşalım. Bu, bakanlığımızın bir projesidir. Projemize destek veren havacılık sektöründe 6-7 tane değişik kurumumuz var. Bu kurumlar da havacılık sektörünün gelişmesi için çabalıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmasının ardından öğrencilere uzmanlar tarafından havacılık mesleği sunum eşliğinde tanıtıldı. - KAYSERİ