Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Ekinci Yeşilhisar İlçesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Yeşilhisar İlçesini Ziyaret Etti

46 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Ekinci Yeşilhisar İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

İlçede ilk ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal ve yöneticiler tarafından karşılandı.

İlçedeki ikinci ziyaretlerini İlçe Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz'e yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

İbrahim Ünal, Celalettin Ekinci, Yeşilhisar, Güncel
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