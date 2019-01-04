Milli Eğitim Müdürü Ekinci Yeşilhisar İlçesini Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.



İlçede ilk ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal ve yöneticiler tarafından karşılandı.



İlçedeki ikinci ziyaretlerini İlçe Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz'e yaptı. - KAYSERİ

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