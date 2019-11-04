Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, başarılı sporcuları kabul etti
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, başarılı sporcuları kabul etti

Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, başarılı sporcuları kabul etti

6 saat önce

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmeci, Van'da düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 2. ayak yarışmalarında derece elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, başarılı sporcuları kabul etti, System.String[]

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmeci, Van'da düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 2. ayak yarışmalarında derece elde eden sporcuları makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekmekci, Van'da 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 2. ayak yarışmalarından dereceyle dönen sporcuları ve teknik heyeti makamında kabul ederek tebrik etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ekmekci, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bilimsel becerilerinin yanında sanatsal ve sportif faaliyetlerde de beceri kazanmalarını hedeflediğimiz eğitim politikalarımız ve çalışmalarımızın karşılığında, öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak en büyük mutluluğumuzdur. Sporun temel ödevi, davranış belirleyici değerleri yaymak ve güçlendirmektir. Öğrencilerimizin bu alandaki başarısı kişisel ve psikolojik gelişimlerine de katkı sunacaktır. Yaşamda karşılaşacakları sorunlara benimsenebilir çözümler getirmelerinde onlara rehber olacaktır."

İnsanın hayattaki amaçlarını bilip bu amaçlara göre davranması, potansiyelinin farkında olup son noktasına ulaşmaya çalışmasıyla başarının da geleceğini belirten Ekmekçi, "İlimizi şehir dışında temsil ederek, bizleri başarılarıyla gururlandıran öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bütün gayemiz öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı bir eğitim hayatı geçirerek hayatta emin adımlarla yürüyeceği güzel gelecek inşa etmesidir." ifadesini kullandı.

Tunceli, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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