Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Burdur'da meslektaşlarıyla veda yemeğinde buluştu - Son Dakika

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Emre Çay, görev yaptığı meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Burdur Öğretmenevi'ndeki yemeğin ardından konuşan Çay, kentte görev yaptığı süre içinde kimsenin onurunu ve haysiyetini ayaklar altına almadan yapıcı şekilde davranmaya çalıştığını söyledi.

"Nasıl başladığınızdan öte nasıl bitirdiğiniz ve uğurlandığınız önemlidir" diyen Çay, meslektaşlarının bugün kendisini yalnız bırakmadığını vurguladı.

Çay, görev alınmaz verilir anlayışıyla çalışmanın önemli olduğuna işaret ederek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bir göreve talip olmak yerine o göreve tevdi edilen olmayı her zaman tercih ettim. Samimiyetle gayret gösterdiğinizde Allah bunu kuluna bildiriyor. Birileri bilsin diye bir iş yaptığınız da kimsenin bildiği yok. Çünkü dünyamızın en büyük eksikliklerinden biri samimiyet ve ihlas." diye konuştu.

Çay, yemeğin ardından milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerle vedalaştı.