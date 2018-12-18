Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Görevine Okulda Başladı

Milli Eğitim Müdürü Görevine Okulda Başladı

1 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Dr. Önder Arpacı görevine başladı.

Milli Eğitim Müdürü Görevine Okulda Başladı, System.String[]
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Dr. Önder Arpacı görevine başladı.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Arpacı, okuldaki bir sınıfın dersine girdi. Öğrencilerle sohbet eden Arpacı, okul müdürü Tolga Ünal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Arpacı'nın ziyaretinde, milli eğitim müdür yardımcıları Kemal Soytürk ve Cemal Turan hazır bulundu.

Dr. Önder Arpacı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:56 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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