Milli Eğitim Müdürü Görevine Okulda Başladı
1 saat önce
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Dr. Önder Arpacı görevine başladı.
Edirne
Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Dr. Önder Arpacı görevine başladı.
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Arpacı, okuldaki bir sınıfın dersine girdi. Öğrencilerle sohbet eden Arpacı, okul müdürü Tolga Ünal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Arpacı'nın ziyaretinde, milli eğitim müdür yardımcıları Kemal Soytürk ve Cemal Turan
hazır bulundu.
Dr. Önder Arpacı, Beşiktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:56 Kaynak: AA
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