Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Gül Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Milli Eğitim Müdürü Gül Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

1 saat önce

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Sivas'ta okullar arası güreş müsabakalarında 3. olan Resul Gökdemir'i ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürü Gül Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi, System.String[]
Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Sivas'ta okullar arası güreş müsabakalarında 3. olan Resul Gökdemir'i ödüllendirdi.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan, "Spor Sivas" projesi kapsamında okullar arası gençler kategorisinde serbest stil güreşte il birincisi olan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Resul Gökdemir'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, tarafından kol saati hediye edildi.

Sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsediklerini belirten Gül, "Öğrencimizin dereceye girmesi bizleri mutlu etti. Başarısı inşallah diğer öğrencilerimize örnek olur. Güreş sporumuz ilçemizde daha iyi yerlere gelir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Sivas, Spor
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