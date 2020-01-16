Milli Eğitim Müdürü Gün'den yarıyıl tatiline girecek öğrencilere karne mesajı - Son Dakika

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin yarıyıl tatiline girecek olması üzerine öğrencilere karne mesajı yayımladı.



9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının 1. dönem sonuna gelindiğini kaydeden Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Bir dönem boyunca göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Sevgili öğrenciler, yaklaşık 4 ay süren fedakarlık, koşuşturma ve azim dolu bir dönemi daha geride bırakmanın ve tüm bu çalışmaların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyor, ben de sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Sizlerin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Karne notlarınız ne olursa olsun bugün almış olduğunuz karneleri başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak kabul etmek yerine, güçlü ve zayıf yönlerinizi görme aracı olarak değerlendirmelisiniz. Kendinizi iyi tanıdığınız ve çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı asla yitirmemelisiniz. Çalışmak ve hayata ümitle bakmak, insanın en büyük sermayelerindendir. Bu sermayeye sahip olduğunuzu ve başarı yolunda bunu en iyi şekilde kullanacağınızı, istediğiniz zaman büyük işler başarabileceğinizi biliyorum. Sizlere dinlenerek, eğlenerek, bol bol kitap okuyarak, mutlulukla geçireceğiniz güzel bir tatil dilerim." dedi.



Mesajında öğretmenlik mesleğinin hem zihin hem de gönül işi olduğunu ifade eden Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Göstermiş olduğunuz gayret ve özveriyle ilimizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktasınız. Geleceğimiz olan öğrencilerin yetişmesinde en büyük pay şüphesiz ki size aittir. Yorucu ama en az onun kadar mutluluk veren bir mesleği icra ediyorsunuz. Öğrencilerinizin bilgi ile donanmış, sosyal başarısı yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal faaliyetlerde etkin rol alabilen, hayatın her alanında başarılı bireyler olabilmeleri için bir dönem boyunca yoğun bir şekilde emek verdiniz. Bu sorumluluğunun farkında olarak görev yapan siz değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, yaptığınız tüm güzel çalışmalarınızdan dolayı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi geçirmenizi dilerim. Karnelerde yer alan notlar yalnız öğrencilerin durumunu değil, genel olarak hepimizin eğitimdeki çabalarını gösterir. Bu sebeple düşük notlardan sadece öğrencilerimizi sorumlu tutmak, çözüme ulaşmak yerine sorunun devamına yol açar. Sizlerden beklentimiz öğrencilerinizin karnelerinde karşılaştığınız durum ne olursa olsun çocuklarınıza duyduğunuz güveni ve desteği esirgemeyip sürdürmektir. Çocuklarımızın karnelerindeki istenmeyen notların telafisi her zaman mümkündür. Onlara doğru rehberlik yapıp yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz zaman, çocuklarımız da çalışmaları ve yetenekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirip toplumdaki yerlerini alacaklardır. Çocuklarınızın, tatil döneminde akademik zekalarının gelişimi kadar duygusal zekalarının gelişimine de destek olabilecek, hem de yorgunluk ve streslerini üzerlerinden atmalarına yardımcı olacak sosyal, kültürel etkinliklere ve sportif aktivitelere katılarak eğlenerek dinlenmelerini sağlayabilirsiniz. Sizlerin bu kutlu görevde hep yanımızda olacağınız inancıyla bu tatil döneminde çocuklarınızla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.



Bu vesile ile yarınlarımız için gösterilen özverili çalışmalarından dolayı tüm yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmenizi diliyor, saygılar sunuyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN