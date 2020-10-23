Milli Eğitim Müdürü Kanbay'a 44 numaralı forma

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Malatya'ya yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı ziyaret ederek 44 numaralı forma hediye etti.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, kurum ziyaretleri kapsamında Malatya'ya yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan dernek başkanı Ender Kaya, "Yeni neslin Malatyaspor sevdasıyla, memleket sevdasıyla yetiştirilmesi hususunda hassasiyetleri ve destek sözlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Müdürümüz de Yeni Malatyaspor aşığı birisi. İstanbul'dayken hiç bir maçı kaçırmayan ve her zaman destek sunan bir hemşehrimiz, kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Kanbay'a, Yeni Malatyaspor'a başarısı için her zaman desteğe hazır olduklarını ifade ederek, yeni sezonun başarılı geçmesini diledi.

Ziyaretin sonunda dernek başkanı Kaya tarafından, İl müdürü Kanbay'a 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi. - MALATYA