Milli Eğitim Müdürü Kaya'dan Okul Ziyareti
28 dakika önce
Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçe merkezindeki Fatma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.
Malazgirt
Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya
, ilçe merkezindeki Fatma Zehra
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde incelemelerde bulundu.
Okulun sınıflarını, yemekhanesini, pansiyon ve ders çalışma ortamlarını inceleyen Kaya, idarecilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaya, ilçede eğitim kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Okulların başarısının yükseltilmesi için sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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