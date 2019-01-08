Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Kaya'dan Okul Ziyareti

Milli Eğitim Müdürü Kaya'dan Okul Ziyareti

28 dakika önce

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçe merkezindeki Fatma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Kaya'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçe merkezindeki Fatma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Okulun sınıflarını, yemekhanesini, pansiyon ve ders çalışma ortamlarını inceleyen Kaya, idarecilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaya, ilçede eğitim kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Okulların başarısının yükseltilmesi için sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Malazgirt, Anadolu Lisesi, Güncel
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