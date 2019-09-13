Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan velilere uyarı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla velilere dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.

Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, okulun ilk günlerinde öğrencilerin alışkanlıklarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Büyüyen, yeni sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebileceğine dikkati çeken Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay Projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisindeyiz. Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6'sı merak, yüzde 29,1'i arkadaş etkisi ve 29,7'si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz."

Kaygusuz, ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenerek riskli dönemi güvenli şekilde aşabileceğini sözlerine ekledi.