Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan Yarıyıl Tatili Mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci yarıyıl döneminin bitmesi ve yarıyıl tatilinin başlaması münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kaygusuz, mesajında şunları kaydetti; "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemini tamamlamış olduğumuz bugünde, eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçası olan yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.



Karnelerdeki notların, öğrencilerimizin gerçek başarısını değil, sadece akademik bir karşılığı ifade ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Öğrencilerimizin akademik başarının önemine inanmaları ve daha iyi sonuçlar için çeşitli gayretlerin içerisinde olmaları, elbette elzem bir husustur. Asıl önemli olan ise çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize, üzerinde yaşadığımız vatana, mensubu olduğumuz aziz millete sadakatle bağlı olacak şekilde yetişmeleridir. Özgüveni yüksek, sorumluluk bilincine sahip hem akademik hem sosyal ve kültürel yönü gelişmiş şahiyet sahibi bireyler olarak onları toplumumuza kazandırmak en temel vazifemiz ve nihai gayemizdir. Veli, öğrenci ve öğretmenlerimizin karnelerdeki notları bu açıdan değerlendirmeleri gerekmektedir.



Tatil dönemleri öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel olarak dinlendikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha etkin bir şekilde katıldıkları zaman dilimleri olmalıdır. Tatili bir fırsata dönüştürmek çocuklarımız ve ailelerimiz için bir ödev olmalıdır.Bu bağlamda, akraba ziyaretleri ve aile fertleri ile birlikte katılacakları etkinlikler, büyük bir önem ifade etmektedir. Bilgisayar oyunları yerine, arkadaşlarıyla oynamalarının ve değerlerimizi pekiştiren, geleneksel oyunlarımızla vakit geçirmelerinin önemli olduğuna inanıyorum.



Aile Okumaları Yapın



Bizler, ilk emri "Oku" olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu kutlu eylemdeki hikmet, hayatımızın her alanında ve her anında bize rehberlik etmelidir. Tatil dönemleri, öğrencilerimizin kitaplarla olan bağlarını daha da güçlendirdikleri dönemler olmalıdır. Tüm velilerimizi bu tatil döneminde televizyonları, telefonları kapatarak her gün ailecek okuma saatleri yapmaya davet ediyorum. Bu etkinliği yılın her gününe yayabilirsek ve çocuklarımıza okuma bilincini aşılayabilirsek onların anlama, kavrama, yorumlama kabiliyetlerinin arttığını ve akademik başarılarının yükseldiğini göreceksiniz.



Bir diğer mühim husus ise tatil sonunda öğrencilerimizin devamsızlık yapmadan, okulun açıldığı ilk günden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmeleridir. Bu konuda tüm velilerimizden, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve idarecilerimizden hassas davranmalarını bekliyoruz. Zira eğitim meselesinde zaman en kıymetli şeydir, kaybetme lüksümüz yoktur.



Bu vesileyle Erzurum'un eğitim öğretim sürecine verdikleri samimi desteklerden dolayı okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliği üyelerine teşekkür ediyor, verimli ve sağlıklı bir tatil döneminin geçirilmesini temenni ediyorum." - ERZURUM

