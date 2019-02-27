Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'dan Okullara Ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'dan Okullara Ziyaret

1 saat önce

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi ve Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'dan Okullara Ziyaret, System.String[]
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi ve Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kösterelioğlu, yaptığı açıklamada, hızla gelişen ve değişim gösteren günümüz dünyasında daha güçlü yarınlar için daha iyi bir eğitimden başka seçeneğin olmadığını söyledi.

Kösterelioğlu, yürütülen çalışmalarda amaçlarının, teknolojiyi yakından takip eden öğrencilere kodlama ve yazılımı öğreterek, sadece bilişim uygulamalarını kullanan değil, yeni ve özgün uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise okullarda kurulan kodlama atölyelerinde öğrencilere kod okuryazarı olmaları konusunda temel eğitimlerin verildiğini vurguladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'dan Okullara Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]