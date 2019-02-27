Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'dan Okullara Ziyaret
1 saat önce
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi ve Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Amasya
İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Suluova
Şehit Hüseyin Kavaklı
Fen Lisesi ve Adnan Menderes
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kösterelioğlu, yaptığı açıklamada, hızla gelişen ve değişim gösteren günümüz dünyasında daha güçlü yarınlar için daha iyi bir eğitimden başka seçeneğin olmadığını söyledi.
Kösterelioğlu, yürütülen çalışmalarda amaçlarının, teknolojiyi yakından takip eden öğrencilere kodlama ve yazılımı öğreterek, sadece bilişim uygulamalarını kullanan değil, yeni ve özgün uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise okullarda kurulan kodlama atölyelerinde öğrencilere kod okuryazarı olmaları konusunda temel eğitimlerin verildiğini vurguladı
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: AA
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