Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü'nden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Milli Eğitim Müdürü'nden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

2 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü'nden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında, kimya teknolojisi alanı, kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım alanı ile is dekorasyon atölyelerini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Eldeki imkanları en iyi kullanan örnek bir okulu ziyaret ettik" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Celalettin Ekinci, Anadolu Lisesi, Güncel
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