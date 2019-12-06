Son Dakika Haberleri: Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret
Son Dakika Güncel Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla evde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret, System.String[]

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla evde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Sağlam, Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erkan İyiliksever'den çocukların gelişimleri ile eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Bedensel engelli olan ve okul öncesi eğitimini evde alan 5 yaşındaki Alya Doğa Zeynep Taşan'a da ziyarette bulunan Sağlam, bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Sağlam, ilçede okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde 6 öğrenciye evde eğitim hizmeti verildiğini belirterek, "Çocuklarımızın eğitim hayatından kopmaması için elimizden geleni yapmaktayız. Çocukları eğitime ara vermek durumunda olan ve evde eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen velilerimiz Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yardım alabilir. Tüm engelli kardeşlerimizin günlerini kutluyor, başta Alya olmak üzere öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu eğitimi fedakarca devam ettiren öğretmenlerimize de teşekkür ederim." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı
SGK'yı 5 milyon lira zarara uğratan 31 şüpheli tutuklandı 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli eğitim Müdürü Sağlam'dan evde eğitim alan öğrencilere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]