Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti

6 saat önce

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti, System.String[]

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Sarı, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.


Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek birim amirleri ve personel ile bir araya geldi. Göreve yeni başlayan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye görevi dolayısıyla tebrike den İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - ÇORUM

Yakup Sarı, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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