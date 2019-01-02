Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullara Ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullara Ziyaret

1 saat önce

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullara Ziyaret, System.String[]
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Sarı, Kızıltepe ilçesine bağlı Küplüce Anaokulu ve İlkokulu, Çiçekli İlkokulu, Işıklı İlkokulu, Işıklı Ortaokulu, Arıklı Ortaokulu, Arıklı İmam Hatip Ortaokulu, Bozhöyük İlkokulu, Bozhöyük Ortaokulu, Yamaç İlkokulu, Alakuş İlkokulu, Dikmen Anaokulu, Mutlu İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullara, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitap ile Türk bayrağı hediye eden Sarı, öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edeceklerinin müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, okullarda yapılan güzel çalışmalardan dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Kızıltepe, Yakup Sarı, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:41:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullara Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]