Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Sarı'nın Okul Ziyaretleri

Milli Eğitim Müdürü Sarı'nın Okul Ziyaretleri

32 dakika önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı'nın Okul Ziyaretleri, System.String[]
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, Kızıltepe ilçesine bağlı Dörtyol İlkokulu, Akziyaret İlkokulu, Araköy İlkokulu, Hacı Hasan İlkokulu, Gürmeşe İlkokulu, Çimenli İlkokulu, Doğanlı İlkokulu, Yüksektepe İlkokulu, Yurderi İlkokulu, Yamanlar İlkokulu ve Esenli İlkokulları'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullara, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitap ve Türk bayrağını hediye eden Sarı, öğrencileri "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edecekleri müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, öğretmenlerin okullarında yaptıkları güzel çalışmalarından dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:50 Kaynak: AA

Yakup Sarı, Mardin, Güncel
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