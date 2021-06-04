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Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu

04.06.2021 20:35

Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici;

Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Başarılarınız her daim bizlere gurur veriyor"

DENİZLİ - Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Liseye Geçiş Sınavına saatler kala son hazırlıkların tamamlandığı bu günlerde Bereketli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında tüm okullarda olduğu gibi Bereketli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde son ana kadar sınava hazırlanıyor. Okul rehber öğretmenleri sınava girecek öğrencilere LGS'ye Son Günler Kala Neler Yapmalı konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici seminer öncesi öğrencilere yaptığı konuşmasında; "Ortaokul 8. Sınıflarımız için pazar günü LGS gerçekleştirilecek. Bu süreçte siz değerli gençlerimizin emeklerinizin farkındayız. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte güzel bir süreç geçirdiğimize inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında okula teması en uzun süre olan grup siz 8. Sınıflar oldunuz. Bakanlığımızın Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile bu maratondan hiç kopmadınız. Pazar günü yapılacak sınavda eğitim hayatınız sürecinde edindiğiniz bilgileri cevap kağıdına işaretlemek ve aktarmak kaldı. Liseye Geçiş Sınavının gerçekleştirileceği 250 okulumuzda tüm tedbirlerimizi aldık. Tüm sınıflarımız hijyen ve mesafe kurallarına uygun dizayn edildi. Pazar günü okullarınıza geldiğinizde Sınav Giriş Belgeleriniz sıralarınızın üzerinde olacak. Sizler kurşun kalem, silgi ve kimliklerinizi yanınızda hazır bulunduracaksınız dilerseniz de su getireceksiniz" diye konuştu.

"Hobilerinizle ilgilenip kendinizi rahatlatabilirsiniz" diyen Müdür Ekici, "Sınav salonlarına saat 09: 00 itibari ile öğrencilerimiz alınacaktır. Sizlere tavsiyem heyecan ve strese yer vermemek adına 09: 00'dan önce sınava gireceğiniz okullarınızda hazır bulunmanızdır. Sınavlar iki oturum olarak gerçekleştirilecek ve kimlik kartlarınızda fotoğraf zorunluluğu aranmayacaktır. Sınav sonrası soru kitapçıklarınız pazartesi gününden itibaren sizlere dağıtılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ve aynı zamanda bir büyüğünüz olarak sizlere şunu belirtmek istiyorum. Sınav önemli midir? Evet bir üst öğrenim seviyesine geçmek için sınav önemlidir. Sınav hayatın her şeyi midir? Hayır hayat başarısı sınav başarısından çok daha öncedir, çok daha önemlidir. Bizler hayat başarısını ıskaladığımız zaman hayata hazır hale gelmediğimiz zaman sınavlarda başarılı olsak dahi işin bir yönü eksik kalır. İkisini belli bir dengede götürmeliyiz. Sınava çok kısa bir süre kaldı. Bu süre zarfında her öğrencimizin kendine dair geliştirdiği bir çalışma sistematiği var. Kalan süreçte bu sistem içerisinde günlük çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ailelerinizle güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenip kendinizi rahatlatabilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınızın dışına çıkmayınız" ifadelerini kullandı.

"Başarılarınız her daim bizlere gurur veriyor"

Sınav heyecanına ortak olan Müdür Ekici; "Heyecanınıza hepimiz ortağız. Rehber öğretmenlerinizde bu konuda sizlere destek oldular ve oluyorlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Başarılarınız her daim bizlere gurur veriyor. Buradan sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavın hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

06 Haziran 2021 Pazar günü kapsayan tam gün sokağa çıkma yasağı uygulamasına da değinen Müdür Ekici, İçişleri Bakanlığının 02 Haziran 2021 tarihli Genelgeleri doğrultusunda sınava girecek öğrencilerimiz ile beraberindeki refakatçi veya yakınları 07.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Denizli, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Eğitim Müdürü sınava girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Son Dakika


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