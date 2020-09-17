Milli Eğitim Müdürü Tatlı'dan Başkan Çınar'a ziyaret - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, veda ziyaretlerine devam eden Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya kente verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çınar, yapılan ziyaret için Tatlı'ya teşekkür ederek yeni göre yerinde başarılar diledi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da Yeşilyurt ilçesine verdiği eğitim, sosyal ve kültürel desteklerinden dolayı Başkan Çınar'a teşekkür etti.