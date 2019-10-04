Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e "Hayırlı olsun" ziyareti
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Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e "Hayırlı olsun" ziyareti

2 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özen, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Nihat Özen, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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