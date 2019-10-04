Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e "Hayırlı olsun" ziyareti
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Nihat Özen'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özen, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. - AĞRI
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