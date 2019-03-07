Milli Eğitim Müdürü Tümer'den Okul Ziyaretleri
1 saat önce
Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Sepetli ve Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat ilkokullarında incelemelerde bulundu.
Taşova
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Sepetli ve Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat
ilkokullarında incelemelerde bulundu.
Okul yönetimlerinden bilgi alan Tümer, eğitimde aksayan yönleri gidermenin öncelikli işleri olduğunu söyledi.
Yaptıkları ziyaretlerin sadece fiziki inceleme olmadığını, aynı zamanda öğretmenlerle görüşüp sorunları hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Tümer, "Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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