Milli Eğitim Müdüründe okullarda inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Müdüründe okullarda inceleme - Son Dakika

Milli Eğitim Müdüründe okullarda inceleme

6 saat önce

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu'da okullarda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdüründe okullarda inceleme, System.String[]

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu'da okullarda incelemelerde bulundu.


Beraberinde Şube Müdürümüz Mehmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile birlikte Safranbolu 15 Temmuz Demokrasi Ortaokulunu ve Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Ziyarette Okul Müdürü Mustafa Pazarlıoğlu'ndan okulun durumu hakkında bilgi alan Vargeloğlu, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Vargeloğlu, ziyaret kapsamında öğle yemeğinde de öğrencilerle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.


Vargeloğlu, okulun yemekhane ve mutfaklarını gezerek incelemelerde bulundu. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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