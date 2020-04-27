Milli eğitim müdüründen öğrencilere doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Milli eğitim müdüründen öğrencilere doğum günü sürprizi

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, yeni tip korana virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı.

Milli eğitim müdüründen öğrencilere doğum günü sürprizi, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, yeni tip korana virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı.


Türkiye korona virüsün etkilerini azaltmak için bir dizi önlemler aldı. Bu kapsamda yaklaşık bir ay önce 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkması kısıtlandı. Sokağa çıkamayan öğrencilerin birçoğu doğum günlerini de kutlayamadı. Bu nedenle Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer sokağa çıkamayan öğrencilere yaş pasta yaptırıp evlerine giderek doğum günü sürprizi yaptı.


Koçer'i elinde pasta ile evlerinde gören öğrenciler önce şaşırsa da daha sonra mutlu oldu.


Murat Koçer öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Onlar ister okula gelsinler ister gelmesinler biz hep beraberiz" dedi. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

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