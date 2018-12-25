Milli Eğitim Müdüründen Suriyeli Öğrencilere Ziyaret

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, ilçedeki konteyner kentte eğitim alan Suriyeli öğrencileri ziyaret etti.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, ilçedeki konteyner kentte eğitim alan Suriyeli öğrencileri ziyaret etti.



Suriyeli misafirlerin kaldığı Nizip Konteyner Kent'teki okul ve kursları gezen Gündeş, idareci ve öğretmenlerle bir biraya gelerek, okul ve kurslarda çalışmaları yerinde görüp, incelemelerde bulundu.



Öğretmenlerle sohbet eden Gündeş, eğitimcilere Suriyeli misafirlerin eğitimine katkıda bulunarak özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.



Yerleşkedeki Türkçe dil okulu ve diğer eğitim kurumlarını da ziyaret ederek, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Gündeş, öğrencilere kamptaki yaşamları ve gelecekteki planlarıyla ilgili sorular sordu.



Gündeş, çocuklarla sohbet etti, seslendirdikleri Türkçe şarkıları dinledi.

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